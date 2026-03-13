Die JVA Aachen - Das HochsicherheitsgefängnisJetzt kostenlos streamen
HINTER SCHLOSS UND RIEGEL
Folge 2: Die JVA Aachen - Das Hochsicherheitsgefängnis
50 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Die Justizvollzugsanstalt im nordrhein-westfälischen Aachen feierte 1995 ihre Einweihung und bietet Platz für über 700 Straf- und Untersuchungsgefangene. Wer arbeitet hier, wer sitzt wofür seine Strafe ab? Und wie gehen Angehörige mit dem Arrest eines Familienmitgliedes um?
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HINTER SCHLOSS UND RIEGEL
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12