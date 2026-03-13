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HINTER SCHLOSS UND RIEGEL

Die JVA Aachen - Das Hochsicherheitsgefängnis

WELTStaffel 1Folge 2vom 13.03.2026
Die JVA Aachen - Das Hochsicherheitsgefängnis

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HINTER SCHLOSS UND RIEGEL

Folge 2: Die JVA Aachen - Das Hochsicherheitsgefängnis

50 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Die Justizvollzugsanstalt im nordrhein-westfälischen Aachen feierte 1995 ihre Einweihung und bietet Platz für über 700 Straf- und Untersuchungsgefangene. Wer arbeitet hier, wer sitzt wofür seine Strafe ab? Und wie gehen Angehörige mit dem Arrest eines Familienmitgliedes um?

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