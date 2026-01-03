Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Mysteries

Das Bernsteinzimmer

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 03.01.2026
Das Bernsteinzimmer

Das BernsteinzimmerJetzt kostenlos streamen

History's Greatest Mysteries

Folge 1: Das Bernsteinzimmer

40 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Ein prunkvolles Kunstwerk aus Bernsteinelementen, Gold und Spiegeln, genannt das Bernsteinzimmer; verschwindet während des Zweiten Weltkriegs spurlos. Seit Jahrzehnten rätseln Forschende darüber, wo die Nazis den Schatz versteckt haben könnten. Bringt eine neue Suche den Standort zutage?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Mysteries
Kabel Eins Doku
History's Greatest Mysteries

History's Greatest Mysteries

Alle 1 Staffeln und Folgen