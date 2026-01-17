Zum Inhalt springenBarrierefrei
History's Greatest Mysteries

Der Schrecken von Amityville

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 17.01.2026
Der Schrecken von Amityville

History's Greatest Mysteries

Folge 5: Der Schrecken von Amityville

39 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 16

Ein Familienhaus auf Long Island erlangt aufgrund der düsteren Ereignisse, die sich im Inneren abspielten, weltweite Bekanntheit. 1974 ermordet dort ein junger Mann seine gesamte Familie, die nächsten Bewohner berichten von Spukaktivitäten. Was genau verbirgt sich hinter dem Horror von Amityville?

