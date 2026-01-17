Der Schrecken von AmityvilleJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 5: Der Schrecken von Amityville
39 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 16
Ein Familienhaus auf Long Island erlangt aufgrund der düsteren Ereignisse, die sich im Inneren abspielten, weltweite Bekanntheit. 1974 ermordet dort ein junger Mann seine gesamte Familie, die nächsten Bewohner berichten von Spukaktivitäten. Was genau verbirgt sich hinter dem Horror von Amityville?
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC