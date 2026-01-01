Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Mysteries

Das Rätsel um Fug 370

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 7vom 17.01.2026
Das Rätsel um Fug 370

Das Rätsel um Fug 370Jetzt kostenlos streamen

History's Greatest Mysteries

Folge 7: Das Rätsel um Fug 370

40 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Die Suche nach dem Flugzeug der Malaysia Airlines 370, das vermutlich in den Indischen Ozean stürzte, gilt als das kostspieligste Unterfangen in der Geschichte der Luftfahrt - und bleibt ergebnislos. Welches Schicksal ereilte die 239 Passagiere an Bord?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Mysteries
Kabel Eins Doku
History's Greatest Mysteries

History's Greatest Mysteries

Alle 1 Staffeln und Folgen