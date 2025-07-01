Hochsee Cowboys
Folge 7: Meuterei auf See
45 Min.Ab 12
Gleich zwei Bootskapitäne ringen mit Personalproblemen: Auf der "Tuna.com" gerät Kapitän Dave immer wieder mit seinem zwar talentierten, aber äußerst temperamentvollen Bootsmann Paul aneinander. Auf der "Bounty Hunter" zerbricht sich Kapitän Bill unterdessen den Kopf darüber, wie er Ersatz für seine Frau Donna, die auf dem Boot als Deckhilfe arbeitet, und für Bootsmann Scott finden soll.
Hochsee Cowboys
12
