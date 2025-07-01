Hochsee Cowboys
Folge 15: Das große Finale
48 Min.Ab 12
Den Hochsee-Fischern bleiben nur noch drei Tage, um einen Blauflossen-Thunfisch zu fangen. Der amtierende Champion Dave Camarro von der "FV-tuna.com" befürchtet, dass er seinen 20.000-Dollar-Vorsprung gegen Tyler McLoughlin einbüßen wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved