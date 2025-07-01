Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Staffel 2Folge 15
48 Min.Ab 12

Den Hochsee-Fischern bleiben nur noch drei Tage, um einen Blauflossen-Thunfisch zu fangen. Der amtierende Champion Dave Camarro von der "FV-tuna.com" befürchtet, dass er seinen 20.000-Dollar-Vorsprung gegen Tyler McLoughlin einbüßen wird.

