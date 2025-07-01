Hochsee Cowboys
Folge 4: Erbitterter Kampf
46 Min.Ab 12
Im Kampf um den Fang des besten Blauflossen-Thunfischs kommt es zwischen den Fischern zu Spannungen. Die besten Fischer-Crews aus Neu-England treten gegeneinander an, denn es gibt viel Geld zu gewinnen. Doch dann treten die ersten Probleme auf.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
