Hochsee Cowboys
Folge 1: Die Rückkehr
44 Min.Ab 12
Die Fischer von Gloucester haben die Hoffnung, den ersten Fang der Thunfisch-Saison zu machen. Der Konkurrenzkampf ist unglaublich hart, denn die Kapitäne der letzten Saison versuchen ständig zu beweisen, dass sie besser sind.
Hochsee Cowboys
