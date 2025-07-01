Hochsee Cowboys
Folge 13: Freund oder Feind
44 Min.Ab 12
Die diesjährige Saison endet bald, sodass jetzt nochmal alles gegeben werden muss. Bald ist Winter und dann kann nichts mehr gefangen und verkauft werden. Der Druck auf die Fischer steigt, denn jeder von ihnen braucht das Geld für die Wintermonate.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved