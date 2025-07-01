Hochsee Cowboys
Folge 9: Bruder-Hassliebe
45 Min.Ab 12
Die letzten Wochen der Saison stehen an und einige Fischer probieren neue Techniken aus. Es ist deutlich zu sehen, dass sich die innovativen Methoden ausgezahlt haben, denn die Fischer fangen mehr als mit der klassischen Methode.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved