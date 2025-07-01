Hochsee Cowboys
Folge 4: Wer braucht einen Kapitän?
47 Min.Ab 12
Das Geheimnis eines erfolgreichen Blauflossen-Thunfisch-Bootes liegt in der Zusammensetzung seiner Crew. In der dritten Woche führt Pinwheel die Flotte nun schon an. Der Grund dafür dürfte die Rückkehr einiger Teammitglieder sein.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
