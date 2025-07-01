Hochsee Cowboys
Folge 5: Krisenzeiten
46 Min.Ab 12
Die Crew der FV-Tuna feiert einen gigantischen Fang, doch ihrem Kapitän Dave geht es gar nicht gut. Er durchlebt eine Krise, während die anderen sich freuen. Außerdem versucht das Team der Pinwheel eifrig, wieder in Führung zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved