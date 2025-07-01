Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Krisenzeiten

MOVIESPHEREStaffel 6Folge 5
Krisenzeiten

KrisenzeitenJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 5: Krisenzeiten

46 Min.Ab 12

Die Crew der FV-Tuna feiert einen gigantischen Fang, doch ihrem Kapitän Dave geht es gar nicht gut. Er durchlebt eine Krise, während die anderen sich freuen. Außerdem versucht das Team der Pinwheel eifrig, wieder in Führung zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen