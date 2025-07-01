Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leise Laute in der Flaute (Doldrums And Dog Days)

MOVIESPHEREStaffel 6Folge 6
47 Min.Ab 12

Zur Halbzeit der Thunfisch-Saison zieht die Flotte Bilanz. Während die Kapitäne an der Spitze zufrieden sind, sorgt sich mancher Verfolger darum, am Ende überhaupt mit einem Plus abzuschließen. Kapitän Tyler McLaughlin ist dennoch zuversichtlich.

MOVIESPHERE
