Leise Laute in der Flaute (Doldrums And Dog Days)Jetzt kostenlos streamen
Hochsee Cowboys
Folge 6: Leise Laute in der Flaute (Doldrums And Dog Days)
47 Min.Ab 12
Zur Halbzeit der Thunfisch-Saison zieht die Flotte Bilanz. Während die Kapitäne an der Spitze zufrieden sind, sorgt sich mancher Verfolger darum, am Ende überhaupt mit einem Plus abzuschließen. Kapitän Tyler McLaughlin ist dennoch zuversichtlich.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved