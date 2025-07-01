Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schlechte Entscheidung

MOVIESPHEREStaffel 6Folge 9
Eine schlechte Entscheidung

Folge 9: Eine schlechte Entscheidung

47 Min.Ab 12

Für die Pinwheel-Crew könnte der Kampf um die Führung aufgrund einer Reihe falscher Entscheidungen dramatisch enden. Duffy hat einen Fehler gemacht. Hard Merchandise und Neuling Fish Hawk sorgen sich indessen um ihre gesamte Saison.

