MOVIESPHEREStaffel 7Folge 13
Folge 13: Unter Druck

49 Min.Ab 12

Lediglich drei Wochen bleiben den Fischern von Gloucester noch, bis die Blauflossenthunfisch-Saison zu Ende geht. Zum ersten Mal seit sechs Wochen führt Pinwheel den Wettkampf an, dicht gefolgt von Fish Hawk und dem viermaligen Champion "FV-Tuna.com". Gute Chancen hat auch die Crew von Hot Tuna, die zuletzt zwei Fänge in einer Woche verbuchen konnte, während Wicked Piassah den günstigsten Moment abwartet, um die Aufholjagd zu starten. Für Hard Merchandise scheint ein Sieg nahezu aussichtslos.

