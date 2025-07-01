Hochsee Cowboys
Folge 4: Neue Konkurrenz
48 Min.Ab 12
Unerfahrene Fischerboote dringen in das Fanggebiet ein und werden zum Störfaktor für die professionellen Hochsee Cowboys. Während einige es schaffen, dennoch den einen oder anderen Fisch zu fangen, gehen manche von ihnen leer aus.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved