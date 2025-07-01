Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Dem Ziel so nah

MOVIESPHEREStaffel 8Folge 14
Dem Ziel so nah

Folge 14: Dem Ziel so nah

49 Min.Ab 12

Im Wettbewerb, wer die meisten Blauflossen-Thunfische fängt, bleibt den Kapitänen nur noch zwei Wochen. Und angesichts der knappen Zeit ändert so mancher Fischer noch mal seine Strategie, um den Wettstreit für sich zu entscheiden.

MOVIESPHERE
