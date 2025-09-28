Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 2: Die Punjabi-Hochzeit
68 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 6
Sandy hatte noch nie eine Beziehung, da die kulturelle Einstellung ihrer Punjabi-Eltern es der Frau schwer gemacht hat, einen Mann fürs Leben zu finden. Nun hofft sie, dass die Experten mit Dan die richtige Wahl getroffen haben. Jesse ist wählerisch und hat hohe Erwartungen an seine zukünftige Frau. Claire ist laut, liebt Autos und ist lebensfroh. Bei der ersten Begegnung am Traualtar sind die beiden begeistert voneinander, doch werden ihre Persönlichkeiten zueinander passen?
