Gen-Z im BindungsfieberJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 3: Gen-Z im Bindungsfieber
64 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 6
Während die ersten vier Paare ihre Flitterwochen genießen, wagen sich weitere vier Singles vor den Altar. Tahnee und Ollie gehören zu dem jüngsten Paar in diesem Experiment. Die beiden verstehen sich sofort gut und spüren von Anfang an eine Verbindung. Die Beauty-Influencerin Janelle ist familienorientiert und sucht einen Mann, der ihre Werte teilt. Wird der lustige und loyale Adam ihre Erwartungen erfüllen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)