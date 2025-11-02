Ein großer Schritt für Amanda und TashJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 2: Ein großer Schritt für Amanda und Tash
70 Min.Ab 6
Tash ist homosexuell und sucht nach der passenden Partnerin fürs Leben. Weil es bisher mit der großen Liebe noch nicht geklappt hat, lässt sie sich auf das außergewöhnliche Experiment der Ehe auf den ersten Blick ein. Doch wie wird die Barkeeperin reagieren, wenn sie auf ihre Zukünftige Amanda trifft? Derweil liegen bei Mikey kurz vor seiner Hochzeit mit Natasha die Nerven blank. Bekommt er am Ende doch noch kalte Füße?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
