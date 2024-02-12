Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Augen lügen nicht

sixxStaffel 8Folge 11vom 12.02.2024
Augen lügen nicht

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 11: Augen lügen nicht

66 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 6

Während die meisten Paare an ihrer Intimität weiterarbeiten, haben Samantha und Cameron ihrer Ehe eine zweite Chance gegeben. Das Paar versucht, sich weiterhin in Ruhe kennenzulernen und die an der Hochzeit entstandenen Funken zurückzuerlangen. Doch dem frischvermählten Cameron fällt es schwer, eine enge Bindung zu seiner Frau aufzubauen. Zudem muss er ständig an jemand anderen denken: Das Gespräch zwischen ihm und Coco hat unerwartete Gefühle zwischen den beiden geweckt.

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

