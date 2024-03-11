Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 19vom 11.03.2024
Folge vom 11.03.2024Ab 12

Weitere Paare sprechen mit ihren Verwandten per Video-Anruf. Dabei wird das Verhalten einiger Kandidaten von ihren Liebsten kritisiert. Zudem haben die Experten eine neue Aufgabe vorbereitet: Die Pärchen müssen sich gegenseitig einen Feedback-Brief schreiben. Belinda und Patrick verfassen eine Nachricht an Booka und Brett. Dabei richten sich Patricks Worte hauptsächlich an Booka, die angeblich ihren Ehemann nicht genug wertschätzt. Die junge Frau ist sauer und verletzt.

