Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 10: Geständnisse und Sehnsüchte
62 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Die Paare starten in die zweite Woche ihres Ehelebens. Den Experten ist es wichtig, dass die Frischvermählten ihre Intimität entdecken. Während es Olivia und Jackson leichtfällt, sich gegenseitig Zuneigung zu zeigen, haben andere Kandidaten Schwierigkeiten, körperliche Nähe zuzulassen. Verschiedene Aufgaben, wie Umarmungen und sich gegenseitig in die Augen schauen, sollen den Pärchen helfen, ihre Verbindung zu stärken und eine Verbundenheit zu erschaffen.
