Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 13: Abgang mit Folgen
69 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Die zweite Entscheidungszeremonie steht bevor und Holly weiß nicht, ob Andrew nach der Eskalation auf der Dinnerparty erscheinen wird. Die restlichen Kandidaten machen sich Gedanken, ob sie an dem Experiment weiterhin teilnehmen möchten. Während manche Paare nicht lange überlegen und sich sofort zum Bleiben entscheiden, zweifeln andere daran, ob die Ehe mit ihrem von den Experten ausgewählten Partner noch Sinn ergibt.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)