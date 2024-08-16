Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Abgang mit Folgen

sixxStaffel 9Folge 13vom 16.08.2024
Abgang mit Folgen

Abgang mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 13: Abgang mit Folgen

69 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Die zweite Entscheidungszeremonie steht bevor und Holly weiß nicht, ob Andrew nach der Eskalation auf der Dinnerparty erscheinen wird. Die restlichen Kandidaten machen sich Gedanken, ob sie an dem Experiment weiterhin teilnehmen möchten. Während manche Paare nicht lange überlegen und sich sofort zum Bleiben entscheiden, zweifeln andere daran, ob die Ehe mit ihrem von den Experten ausgewählten Partner noch Sinn ergibt.

