Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 9Folge 19vom 06.09.2024
Folge 19: Noch 48 Stunden

63 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Sam und Al sprechen mit ihren Familien per Videoanruf. Sams Eltern haben die Befürchtung, dass der Ehemann ihrer Tochter zu jung und unreif für eine echte Ehe ist. Währenddessen versucht Dion, seine Frau mit einem romantischen Abendessen zu beeindrucken und eine Verbindung zu schaffen. Doch Carolina fühlt sich unwohl und denkt die ganze Zeit an jemand anderen aus dem Experiment.

