Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Die überschwängliche Braut

sixxStaffel 9Folge 3vom 12.07.2024
Die überschwängliche Braut

Die überschwängliche BrautJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 3: Die überschwängliche Braut

75 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12

Der gebürtige Texaner Andrew war bereits zwei Mal verheiratet und hat eine dreijährige Tochter. Er hofft, dass die dritte Ehe mit Holly, die er am Altar zum ersten Mal sieht, für die Ewigkeit halten wird. Selinas Eltern sind mit der Entscheidung ihrer Tochter, einen Fremden zu heiraten, nicht zufrieden. Doch die junge Frau vertraut auf die Kompetenz der Experten und darauf, dass Cody ihr Seelenverwandter ist.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen