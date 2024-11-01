Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 33vom 01.11.2024
Folge 33: Die Stunde der Wahrheit

72 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Die Kandidaten bereiten sich auf die finale Dinnerparty vor, doch auch dieser Abend verläuft nicht ohne Streit. Brent erfährt, dass Tamara in seiner Abwesenheit abwertend über ihn redet und ist sehr enttäuscht von seiner Frau. Kurze Zeit später übergeben die Experten den Paaren eine Wahrheitsbox mit verschiedenen Fragen. Dies entfacht eine Diskussion zwischen Ella und Mitch, woraufhin sie in Tränen aufgelöst aus dem Raum stürmt.

