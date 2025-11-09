Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Ein schockierendes Geheimnis

sixxStaffel 10Folge 14vom 09.11.2025
Ein schockierendes Geheimnis

Ein schockierendes GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 14: Ein schockierendes Geheimnis

68 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Vier weitere Singles entscheiden sich, eine fremde Person zu heiraten. Evelyn und Rupert begegnen sich zum ersten Mal vor dem Altar. Doch der junge Mann ist so nervös, dass er kaum ein Wort herausbringt. Auch Tayla und Hugo geben sich das Ja-Wort, allerdings scheint die junge Frau von ihrem neuen Mann nicht begeistert zu sein. Zudem gesteht Claire Jesse ein Geheimnis, das die gemeinsame Zukunft zweier Paare gefährden könnte.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen