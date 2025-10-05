Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 3vom 05.10.2025
Folge 3: Gen-Z im Bindungsfieber

64 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 6

Während die ersten vier Paare ihre Flitterwochen genießen, wagen sich weitere vier Singles vor den Altar. Tahnee und Ollie gehören zu dem jüngsten Paar in diesem Experiment. Die beiden verstehen sich sofort gut und spüren von Anfang an eine Verbindung. Die Beauty-Influencerin Janelle ist familienorientiert und sucht einen Mann, der ihre Werte teilt. Wird der lustige und loyale Adam ihre Erwartungen erfüllen?

sixx
