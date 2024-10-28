Zum Inhalt springenBarrierefrei
Exklusive Einblicke: Mehr Wissenschaft für mehr Leidenschaft

SAT.1Staffel 11Folge 10vom 28.10.2024
Folge 10: Exklusive Einblicke: Mehr Wissenschaft für mehr Leidenschaft

72 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 6

Es geht wieder los! Im elften Jahr heiraten bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wieder Singles, die auf die Wissenschaft vertrauen. Nach monatelangen Tests und Analysen findet unser Expertenteam Paare - vielleicht für die Ewigkeit. Im Standesamt treffen sie ihr Blind Date und gehen im besten Fall eine rechtskräftige Ehe ein. Zum ersten Mal wird ein Blick hinter die Kulissen des größten Liebesexperiments Deutschlands geworfen. Exklusive Einblicke - mit allen Höhen und Tiefen.

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
