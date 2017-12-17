Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Tag der Entscheidung: Rosenkriege und Liebeserklärungen

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 17.12.2017
Tag der Entscheidung: Rosenkriege und Liebeserklärungen

Tag der Entscheidung: Rosenkriege und LiebeserklärungenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 6: Tag der Entscheidung: Rosenkriege und Liebeserklärungen

108 Min.Folge vom 17.12.2017Ab 6

Die Tage der Entscheidung sind gekommen: Verheiratet bleiben oder sich scheiden lassen? Während einige Paare hin- und hergerissen sind und die Hilfe der Experten Beate Quinn und Dr. Sandra Köhldorfer suchen, scheint bei Selina und Steve alles rund zu laufen. Doch ausgerechnet bei ihrem Gespräch, ob sie zusammenbleiben wollen oder nicht, kommen dem Renn-Mechaniker die Tränen. Mit dieser emotionalen Reaktion hat niemand gerechnet, auch seine Ehefrau nicht ...

