Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 7: Haben Christina und Marcel unüberwindbare Differenzen?
109 Min.Folge vom 08.12.2019Ab 6
Heiratswillige Singles wagen die "Hochzeit auf den ersten Blick" und wollen einem unbekannten Partner das Ja-Wort geben. Danach beginnt das Kennenlernen: Wie verlaufen die Flitterwochen? Wie schlägt das Paar sich im Alltag? Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sie im Beisein aller anderen Teilnehmer entscheiden: Zusammen bleiben oder Scheidung? Begleitet wird das Experiment vom erfahrenen Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.
