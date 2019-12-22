Spezial: Wie eine große Familie - Das Wiedersehen der PaareJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 9: Spezial: Wie eine große Familie - Das Wiedersehen der Paare
107 Min.Folge vom 22.12.2019Ab 12
Einige Wochen nach der großen Entscheidung der sechsten Staffel werden die Teilnehmer besucht: Wie geht es ihnen nach dem großen Experiment? Wie ist ihr aktueller Beziehungsstatus und was hat sich seither in ihrem Leben getan? Außerdem werden zwei der Erfolgspaare aus vergangenen Staffeln besucht - Ramona & Stephan und Vanessa & Peter. Auch bei ihnen hat sich im vergangenen Jahr einiges getan.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen