SAT.1Staffel 9Folge 2vom 10.10.2022
125 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 6

Auch diese Woche starten zwei völlig fremde Singles in eine gemeinsame Zukunft. Während Jaqueline und Peter ihre Hochzeitsreise in Portugal genießen, sehen sich Nadine und Christoph das erste Mal auf dem Standesamt. Das nächste Matching auf wissenschaftlicher Basis steht an: Findet das Expertenteam weitere Singles, die perfekt zueinander passen? Und wie reagieren sie auf die Überraschung, dass sie schon sehr bald heiraten dürfen?

SAT.1
