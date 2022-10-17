Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Ab in die Flitterwochen: Nadine und Christoph lernen sich kennen

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 17.10.2022
Ab in die Flitterwochen: Nadine und Christoph lernen sich kennen

Ab in die Flitterwochen: Nadine und Christoph lernen sich kennenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 3: Ab in die Flitterwochen: Nadine und Christoph lernen sich kennen

123 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 6

Diese Woche trifft die quirlige Kinga zum ersten Mal ihr wissenschaftliches Match Morten im Standesamt. Wird sie "Ja" zu einem Unbekannten sagen? Außerdem folgen weitere emotionale Überraschungen, schöne Brautkleider und die ersten Unstimmigkeiten in den Flitterwochen ... Und zwar nicht nur bei einem, sondern gleich bei zwei Paaren. Ob das Experiment für sie bereits nach wenigen Tagen scheitert?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen