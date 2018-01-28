Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 28.01.2018
45 Min.Folge vom 28.01.2018Ab 12

Ingo plant ein großes Treffen von ehemaligen Teilnehmern des Experiments und kontaktiert im Rahmen dessen auch Romy. Die beiden vereinbaren ein Treffen, um sich kennenzulernen - auf Schloss Neuschwanstein. Romy kauft sich extra ein Dirndl für den Ausflug. Auch bei bei Vanessa und Peter wird es aufregend: Die Geburt des gemeinsamen Kindes steht ins Haus.

