45 Min.Folge vom 28.01.2018Ab 12
Ingo plant ein großes Treffen von ehemaligen Teilnehmern des Experiments und kontaktiert im Rahmen dessen auch Romy. Die beiden vereinbaren ein Treffen, um sich kennenzulernen - auf Schloss Neuschwanstein. Romy kauft sich extra ein Dirndl für den Ausflug. Auch bei bei Vanessa und Peter wird es aufregend: Die Geburt des gemeinsamen Kindes steht ins Haus.
