DMAXFolge vom 22.07.2010
44 Min.Folge vom 22.07.2010Ab 12

Keiner der Pelletier-Brüder kann sich an einen ähnlich verregneten Sommerbeginn erinnern. Und das schlechte Wetter hat für das Familienunternehmen verheerende Konsequenzen. Jeder Tag, an dem die schweren Maschinen der Holzfäller stillstehen, kostet die Firma einen Haufen Geld. Das zehrt an den Nerven. Als der Himmel endlich aufreißt, sind die Männer kaum mehr zu halten. Alle wollen so schnell wie möglich in die Wälder, um das Geschäft anzukurbeln. Hoch motiviert stürzen sich alle in die Arbeit, doch dann trübt eine schlechte Nachricht die Euphorie.

