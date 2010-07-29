Holzfäller extrem
Folge vom 29.07.2010: Waldbrandgefahr
45 Min.Folge vom 29.07.2010Ab 12
Das Wetter in den Waldgebieten des US-Bundesstaates Maine spielt in diesem Jahr völlig verrückt. Nach langen, heftigen Regenfällen kommt jetzt die große Hitzewelle. Es ist Ende August und die Temperaturen im „Pine Tree State“ steigen innerhalb weniger Tage auf über 30 Grad. Der Knochenjob der Pelletiers wird dadurch zwar noch anstrengender, trotzdem sind die Brüder heilfroh über den radikalen Wetterumschwung. Endlich verdient das Familienunternehmen wieder Geld. Innerhalb einer Woche transportieren die Männer 11 000 Kubikmeter Holz aus dem Wald.
Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.