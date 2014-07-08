Holzfäller extrem
Folge vom 08.07.2014: Anfängerfehler
44 Min.Folge vom 08.07.2014Ab 6
Der Winter hält in Maine Einzug und mit den eisigen Temperaturen beginnen für die Holzfäller im „Pine Tree State“ bessere Zeiten. Denn auf dem steinhart gefrorenen Waldboden kommen die Männer mit ihren tonnenschweren Maschinen wesentlich besser voran als im schlammigen Morast zur Herbstzeit. Doch nicht für alle Mitarbeiter der Pelletiers sind die kalten Tage ein Segen. Denn bei Schneefall herrscht auf den unbefestigten Straßen im Wald erhöhte Unfallgefahr. Trucker Eric Lebeau zahlt den schlechten Sichtverhältnissen in dieser Episode als Erster Tribut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.