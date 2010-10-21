Holzfäller extrem
Folge vom 21.10.2010: Sturmwarnung
45 Min.Folge vom 21.10.2010Ab 12
Bobby Goodsons Pechsträhne reißt nicht ab. Das Sägewerk nimmt seinem Unternehmen aufgrund der schlechten Marktlage nur noch 13 Fuhren Holz pro Tag ab. Diese Menge deckt nicht einmal die Unkosten. Der Firmenboss muss außerdem für eine Weile auf seinen besten Mann verzichten. Simitrio regelt in Mexiko Visa-Probleme für seine Eltern. Die angespannte Lage drückt in North Carolina auf die Stimmung. Das Team könnte dringend ein Erfolgserlebnis brauchen. Aber es kommt noch schlimmer. Von Westen nähert sich ein Sturmtief, das schlimme Folgen befürchten lässt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.