Holzfäller extrem
Folge vom 25.02.2010: Schuften im Schlamm
44 Min.Folge vom 25.02.2010Ab 12
Bobby Goodson und sein Team haben sich auf das Roden in schwer zugänglichen Sumpfgebieten spezialisiert. Bei der Holzernte stecken die Männer oft knietief im Morast. Aber es ist nicht nur die harte Knochenarbeit, die den rauen Burschen zu schaffen macht. Die weltweite Wirtschaftskrise hat mittlerweile auch die Wälder des US-Bundesstaates North Carolina erreicht. Im letzten Jahr konnten Bobby und seine Mitarbeiter trotz immenser Anstrengungen nur wenig Gewinn machen. Zu allem Überfluss kündigt sich in den Wäldern jetzt auch noch schlechtes Wetter an.
