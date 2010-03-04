Holzfäller extrem
Folge vom 04.03.2010: Harte Zeiten
44 Min.Folge vom 04.03.2010Ab 12
Die schlechte Wirtschaftslage treibt Bobby Goodson und seinen Mitarbeitern in North Carolina Sorgenfalten auf die Stirn. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Einige Sägewerke wollen bald kein frisches Holz mehr annehmen. Diese Hiobsbotschaft stellt viele Unternehmen in der Branche vor echte Probleme. Der Firmenboss muss jetzt dafür sorgen, dass er bereits gerodete Lagerbestände so schnell wie möglich an den Mann bringt. Als hätte sich die Welt gegen Bobby verschworen, fallen dann an den Ufern des Cape Fear River zudem wichtige Maschinen aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.