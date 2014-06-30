Holzfäller extrem
Folge vom 30.06.2014: Immer ein Kampf
44 Min.Folge vom 30.06.2014Ab 12
Mutter Natur hält ständig neue Herausforderungen für die Holzfäller bereit. Der ungewöhnlich warme Sommer sorgte im „Kiefernstaat“ für ein rasches Baumwachstum. Der Bestand ist äußerst dicht. Das sind gute Nachrichten für den Pelletier-Clan – sollte man meinen. Denn je mehr Holz die kernigen Typen mit ihren schweren Maschinen ernten, desto besser. Die Männer krempeln im Wald die Ärmel hoch und arbeiten bis zur totalen Erschöpfung. Dennoch kommt der Familienbetrieb kaum der Nachfrage der Kunden nach. Deshalb investieren die Brüder in neue Ressourcen.
Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.