Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 28.08.2019: Hinterm Duschvorhang
45 Min.Folge vom 28.08.2019Ab 16
Der Alltag ist ein Kampf für Catherine, die mit Mutter, jüngerer Schwester und Großmutter in South Carolina lebt. Außerdem wird sie von ihrem drogenabhängigen Ex-Freunde Shane belästigt. Und seine Wut wird immer größer: Nachdem er ihre Autoreifen aufgeschlitzt hat, schießt sich Shane den Weg ins Haus frei und tötet dabei einen Freund der Familie. Catherine versteckt sich vor ihrem zornentbrannten Ex im Bad, bevor er unwissentlich die ganze Familie in diesem Raum als Geiseln einsperrt und von den Polizeibeamten verlangt, Catherine zu finden. Die 24-Jährige verbringt qualvolle Stunden hinter dem Duschvorhang versteckt, ohne zu wissen, ob sie den Tag überleben wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.