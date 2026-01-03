Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Home-Makeover mit Jessica Alba

Plötzlich Großfamilie

sixxStaffel 2Folge 1vom 03.01.2026
Plötzlich Großfamilie

Plötzlich GroßfamilieJetzt kostenlos streamen

Home-Makeover mit Jessica Alba

Folge 1: Plötzlich Großfamilie

45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Jessica und Lizzy helfen der Familie Carpenter, ihr Zuhause umzubauen. Das Paar hat vier kleine Kinder, darunter Drillinge. Die Küche ist vom Wohnbereich abgetrennt, was es schwierig macht, die Kinder im Auge zu behalten. Die Waschküche befindet sich in der Garage, was ebenfalls problematisch ist. Die Expertinnen beginnen mit den Planungen, jedoch müssen sie ihren gesamten Entwurf abändern, als sie erfahren, dass eine Wand, die sie entfernen wollten, tragend ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Home-Makeover mit Jessica Alba
sixx
Home-Makeover mit Jessica Alba

Home-Makeover mit Jessica Alba

Alle 2 Staffeln und Folgen