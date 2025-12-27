Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 2: Alle unter einem Dach
45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Victor und Joseph leben gemeinsam mit ihren drei Kindern und Josephs Mutter Yolanda in einem Haus. Das Zusammenleben gestaltet sich aufgrund des Platzmangels schwierig. Yolanda teilt sich das Badezimmer mit den Kindern, was aufgrund ihrer Diabeteserkrankung und ihres Alters problematisch ist. Jessica und Lizzy bauen das Zimmer der Zwillinge um und dekorieren den Raum des Mädchens neu. Zudem installieren sie eine zusätzliche Tür zwischen Yolandas Zimmer und dem Bad.
Weitere Folgen in Staffel 2
Home-Makeover mit Jessica Alba
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen