Home-Makeover mit Jessica Alba

Heilsame Heimat

sixxStaffel 2Folge 3vom 03.01.2026
Heilsame Heimat

Folge 3: Heilsame Heimat

46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Jessica und Lizzy helfen den Raylands bei der Renovierung ihres Hauses. Die Familie besteht aus zwei Müttern, drei Söhnen, Oma und Uroma, wobei die Großmütter im Wohnmobil nebenan wohnen, um Morgan während ihrer Krebsbehandlung zu unterstützen. Lizzy und Jessica planen, einen komfortablen Rückzugsort für die Großmütter im Haus zu schaffen, indem sie das Spielzimmer in ein Mehrzweck-Gästezimmer verwandeln.

