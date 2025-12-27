Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 3: Heilsame Heimat
46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Jessica und Lizzy helfen den Raylands bei der Renovierung ihres Hauses. Die Familie besteht aus zwei Müttern, drei Söhnen, Oma und Uroma, wobei die Großmütter im Wohnmobil nebenan wohnen, um Morgan während ihrer Krebsbehandlung zu unterstützen. Lizzy und Jessica planen, einen komfortablen Rückzugsort für die Großmütter im Haus zu schaffen, indem sie das Spielzimmer in ein Mehrzweck-Gästezimmer verwandeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Home-Makeover mit Jessica Alba
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen