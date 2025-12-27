Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 5vom 03.01.2026
44 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Die Umbau-Profis sind weiterhin dabei, das Haus von Tamarae - nach dem Tod ihres Vaters - zu renovieren. Gemeinsam räumen sie das Anwesen aus, sortieren die Gegenstände und stoßen dabei auf viele Erinnerungsstücke. Lizzy und Jessica verwandeln zwei bisher ungenutzte Räume in einen Wäscheraum und ein Büro. Es wird eine neue Küche eingebaut und das Haus wird frisch gestrichen. Die Überraschung ist groß, als Tamarae ihr neues Zuhause sieht.

