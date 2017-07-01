Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Die Wüste im Wald

HGTVFolge vom 01.07.2017
Die Wüste im Wald

Die Wüste im WaldJetzt kostenlos streamen

Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 01.07.2017: Die Wüste im Wald

44 Min.Folge vom 01.07.2017Ab 6

Mike und Beth Ettinger sind verzweifelt. Denn aus ihrem Selbstversorger-Traum ist längst ein Albtraum geworden! Ihr großes Haus in Pennsylvania haben die Ettingers verkauft. Die gesamten Ersparnisse haben sie in elf Hektar pure Wildnis investiert. Doch von dem geplanten Luxus-Gehöft in Montana ist das Ehepaar meilenweit entfernt. Stattdessen sind die beiden in einer verlassenen Wohnwagensiedlung gelandet, die nachts von einem wilden Berglöwen heimgesucht wird. Um das Aussteigerprojekt vor dem Untergang zu bewahren, rücken Marty, Matt und Misty Raney an: Die Outdoor-Experten bauen ein beheizbares Gewächshaus und einen Ziegenstall, damit zumindest die Grundversorgung mit Nahrung gesichert ist.

Alle verfügbaren Folgen