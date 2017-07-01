Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 01.07.2017: Die Wüste im Wald
44 Min.Folge vom 01.07.2017Ab 6
Mike und Beth Ettinger sind verzweifelt. Denn aus ihrem Selbstversorger-Traum ist längst ein Albtraum geworden! Ihr großes Haus in Pennsylvania haben die Ettingers verkauft. Die gesamten Ersparnisse haben sie in elf Hektar pure Wildnis investiert. Doch von dem geplanten Luxus-Gehöft in Montana ist das Ehepaar meilenweit entfernt. Stattdessen sind die beiden in einer verlassenen Wohnwagensiedlung gelandet, die nachts von einem wilden Berglöwen heimgesucht wird. Um das Aussteigerprojekt vor dem Untergang zu bewahren, rücken Marty, Matt und Misty Raney an: Die Outdoor-Experten bauen ein beheizbares Gewächshaus und einen Ziegenstall, damit zumindest die Grundversorgung mit Nahrung gesichert ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.