Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 08.07.2017: Eine Frage des Vertrauens
44 Min.Folge vom 08.07.2017Ab 6
Mitten in Alaska kämpfen zwei junge Aussteiger um ihr Überleben. Jeff Deeter und seine Frau Katti sind Hundeschlittenführer. Das Ehepaar lebt völlig auf sich allein gestellt in der Wildnis zwischen Chatanika und den schneebedeckten Gipfeln der White Mountains. Die größten Gefahren hier draußen: Häufige Waldbrände im Sommer und hungrige Bären! Um beide Bedrohungen in den Griff zu bekommen, besuchen Marty, Matt und Misty Raney die Deeters auf ihrem entlegenen Grundstück. Ziel der Outdoor-Experten ist es, das Haus durch eine Feuerschneise zu sichern sowie die 37 Hunde vor einem Bärenangriff zu schützen. Aber bevor die Arbeit beginnen kann, muss etwas grundlegendes aufgebaut werden: Vertrauen!
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
6
